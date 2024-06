Endless Love, il riassunto della settimana dal 27 maggio al 2 giugno

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda dal 27 maggio al 2 giugno su Canale 5, Kemal porta Nihan in un luogo segreto, nel quale le dichiara ancora una volta il suo amore e la sua ferma opposizione alla clandestinità della loro relazione. La famiglia di Ozan organizza un grande ricevimento per il matrimonio del figlio con Zeynep. Kemal si presenta con Asu provocando la gelosia di Nihan. Nel frattempo, Nihan viene rapita e rinchiusa in un magazzino abbandonato da un gruppo di uomini pagati da Taner, che vuole vendicarsi di Emir. Emir, preoccupato per la sparizione di Nihan, riceve una telefonata che gli rivela chi è il mandante del rapimento di sua moglie. Mentre Kemal ricorre alle sue conoscenze per riuscire a ritrovare Nihan, Emir cerca di localizzare il luogo dove è nascosta la moglie. Infine, Nihan soffre molto perchè si sente responsabile dell'infelicità di Kemal. Decide allora di parlare un'ultima volta con lui per tenere fede ad una sua promessa.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 27 maggio al 2 giugno della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

