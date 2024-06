Endless Love, il riassunto della settimana dal 24 al 28 giugno

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda dal 24 al 28 giugno su Canale 5, il rapporto tra Vildan e Zeynep non migliora e le due continuano a provocarsi a vicenda senza esclusione di colpi.

Asu apprende da Emir che Kemal è tornato in città e si arrabbia con Tufan perché evidentemente l'uomo ha incastrato il suo amato. Tufan rivela allora le vere ragioni che hanno motivato tutte le sue azioni.

Kemal è convinto che Nihan sia stata in qualche modo costretta a rinunciare alla sua fuga e decide di indagare. Nihan confessa solo a Leyla la verità ma, per salvare la vita del suo amato, le impedisce di dire qualcosa a Kemal.

Quando Emir e Nihan entrano in camera dell'uomo, trovano lì Zeynep. Anche Kemal, che si era appostato per spiare i movimenti di Emir e Nihan, osserva incredulo Zeynep nella camera del suo acerrimo nemico.

Emir, per sviare i sospetti di Nihan, fa credere che Zeynep sia entrata in camera per recuperare la pistola di Kemal. Zeynep sta al gioco, e poi sfrutta la stessa scusa con Kemal. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 24 al 28 giugno della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE