Endless Love, il riassunto della settimana dal 23 al 28 settembre

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda da lunedì 23 a sabato 28 settembre su Canale 5, Kemal organizza insieme ad Ayhan un piano per conquistare la fiducia di Reshat Salkin. Mentre si trova con Zahir, Kemal scopre che il nuovo autista di Nihan è il fratello di Hakan e sospetta che ci sia lo zampino di Emir. Sui giornali esce la notizia che Asu e Kemal diventeranno genitori; successivamente i due ex promessi sposi avranno un'accesa lite. Distrutta dal rifiuto di Kemal, Asu gli scrive una lettera e tenta il suicidio. Nel mentre, Kemal sta correndo a salvare Nihan, rimasta bloccata in una ghiacciaia per nascondersi da Reshat. Fehime va da Emir e lo minaccia per convincerlo a far scagionare Kemal dalle accuse che pendono su di lui. Se Emir si rifiuterà, la donna dirà a tutti che Deniz è la figlia di Nihan e Kemal. Kemal trova degli indizi che fanno pensare che Asu sia la sorella segreta di Emir e ne parla con Nihan, Leyla e Ayhan.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 23 al 28 settembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì e il sabato alle 14.45.

