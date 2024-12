Endless Love, il riassunto della settimana dal 2 al 7 dicembre

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda da lunedì 2 a sabato 7 dicembre su Canale 5, Tarik confessa a Mercan e viene arrestato per l'omicidio di Ozan. In carcere, chiede di poter incontrare Nihan per potersi scusare con lei e dirle di restare al fianco di Kemal. Emir e Asu sono coinvolti in affari con una miniera illegale al cui vertice hanno messo Nihan per poterla far arrestare. Grazie alle indagini di Kemal, Nihan viene scarcerata e può riabbracciare di nuovo il suo amato. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 2 al 7 dicembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10, il giovedì in prima serata alle 21.20, il sabato alle 14.45.

