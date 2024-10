Endless Love, il riassunto della settimana dal 14 al 19 ottobre

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda da lunedì 14 a sabato 19 ottobre su Canale 5, Zeynep è malata e Fehime va a trovarla di nascosto contro la volontà di suo marito.

Emir è colmo di gioia quando vede sua madre Mujgan svegliarsi dal coma dopo anni in cui ha lottato tra la vita e la morte.

Kemal ha i risultati del test sul DNA di Deniz e ha la conferma che la bambina è sua figlia. Infuriato con Nihan per avergli negato di poter vivere accanto a Deniz per il suo primo anno di vita, Kemal tenta di portare via sua figlia in auto.

Nihan li insegue, ma a causa della strada ghiacciata perde il controllo della sua auto e ha un incidente. Kemal la soccorre e la segue in ospedale dove arrivano anche Ayhan ed Emir.

Emir e Kemal hanno uno scontro nei corridoi dell'ospedale e vengono fermati da Ayhan.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 14 al 19 ottobre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì e il sabato alle 14.45.

