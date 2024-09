Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 6 settembre, Nihan è diventata mamma di Deniz e si è trasferita in Inghilterra, ma Emir fa rapire la bambina per costringere la donna a tornare da lui. Nihan, rientrata a Istanbul, vorrebbe denunciare Emir, ma viene arrestata. Una volta liberata, Nihan decide di dare fuoco alla casa di Emir per non tornare con lui. Infine, Kemal viene dichiarato innocente.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 6 settembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, il sabato e la domenica alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE