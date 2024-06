Il riassunto della puntata della nuova serie turca Endless Love in onda lunedì 17 giugno su Canale 5

Nel nuovo episodio della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda lunedì 17 giugno, Emir, da un messaggio letto sul cellulare di Leyla, scopre che Kemal e Nihan si imbarcheranno su una nave, e li individua grazie al fidato Tufan. Leyla va a trovare Fehime e Hüseyin e cerca di far capire loro le ragioni della partenza di Kemal, rivelandogli inoltre che il matrimonio di Nihan ed Emir è solo di facciata e che la donna chiederà presto il divorzio. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 17 giugno della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il weekend alle 14.45.

