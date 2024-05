Il riassunto della puntata della nuova serie turca Endless Love in onda lunedì 15 maggio su Canale 5

Nel nuovo episodio della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda mercoledì 15 maggio, Emir dà a Tarik un nuovo incarico: deve convincere gli abitanti del villaggio a ritirare l'accusa. Asu indaga per capire se tra Emir e Zeynep c'e' stato qualcosa, ma la giovane nega. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 15 maggio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

