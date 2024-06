Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda sabato 8 giugno in seconda serata dopo Terra amara, Kemal e Nihan scoprono che Emir aveva simulato la morte di Linda poiché le aveva fatto indossare un giubbotto antiproiettile e una sacchetta di sangue finto. Scoperta la verità, Nihan mostra il video incriminante a Emir e, decisa ad andare via di casa, lo lascia. Nel frattempo, Tufan scambia la provetta del suo sangue con quella del suo misterioso mandante, in modo da far credere a Emir di essere suo fratello. Emir denuncia la scomparsa di Linda e mette Ozan nei guai. Nihan prova a spiegare al fratello che con il video in suo possesso può essere scagionato, ma lui non si fida. Zeynep e Asu continuano a collaborare per riuscire a ottenere l'attenzione degli uomini di cui sono innamorate. Zeynep si rende conto che l'amicaha ragione: se vuole conquistare Emir, deve evitare a tutti i costi che Nihan scappi con suo fratello Kemal. Emir e' distratto da problemi piu' urgenti:convinto che Tufan sia suo fratello, e anche il suo ricattatore, lo ha fatto rapire per interrogarlo. Tufan nega ogni cosa e, nonostante le violentepercosse, insiste per far ripetere il test del DNA, deciso a dimostrare che si tratti di un errore. Kemal informa Hakki di voler rinunciare alle quote della compagnia e chiude ogni spiraglio di una possibile relazione con Asu. La ragazza, però, non ha intenzione di arrendersi. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata serale dell'8 giugno della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato anche in seconda serata e il weekend alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE