Il riassunto della puntata della serie turca Endless Love in onda venerdì 4 ottobre in prima serata su Canale 5

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 4 ottobre in prima serata su Canale 5, Zeynep è nel panico perché teme che Nihan possa scoprire che è stata lei ad uccidere Ozan.

Nel frattempo, Kemal cede ai ricatti di Emir e lo incontra per vendergli la società, anche se ha già in mente un piano per vendicarsi.

Nella notte Zeynep incontra Emir e il bacio tra i due viene visto da Fehime che ne rimane sconvolta.

Dopo una lite tra madre e figlia, Zeynep e Fehime tornano a casa. Quando Huseyin chiede spiegazioni, Fehime mente e dice che Zeynep sta per sposarsi con il commissario Hakan.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata serale del 4 ottobre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato.

