Il riassunto della puntata della serie turca Endless Love in onda venerdì 20 settembre in prima serata su Canale 5

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 20 settembre in prima serata su Canale 5, Kemal prosegue le indagini sulla morte di Ozan e si incontra con Nihan per stabilire le prossime mosse da compiere.

Nel frattempo Emir e Asu si vedono nella stanza in cui loro madre è ricoverata per pianificare la vendetta contro Galip.

Nella notte il negozio del padre di Kemal va a fuoco e il ragazzo capisce presto che si tratta di un avvertimento di Emir.

La sera successiva Kemal e Tarik si presentano al cancello di Emir per dirgli di non coinvolgere la loro famiglia nella lotta personale tra lui e Kemal. Kemal scopre che è stata una donna a fotografare Ozan prima dell'arresto e incontra Nihan per darle i suoi contatti. Quando ha tra le braccia Deniz, Kemal non può fare a meno di essere malinconico perché probabilmente non potrà avere dei momenti di serenità con lei.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata serale del 20 settembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 il giovedì e il venerdì in prima serata e il weekend alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE