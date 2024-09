Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda domenica 8 settembre, Kemal avvicina Nihan per provare a riprendere i rapporti, ma la ragazza si dimostra fredda nei suoi confronti.

Nel frattempo Zeynep chiede a Emir di incontrarsi fuori casa sua. All'appuntamento Zeynep gli confessa che lo ama ancora.

Kemal incontra Hayan, con cui ha dei conti in sospeso. Dopo aver perso l'asta per il sito minerario, Emir mette in difficoltà Kemal facendo nuovi accordi per privarlo della licenza sui terreni.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, il sabato e la domenica alle 14.45.

