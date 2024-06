Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda sabato 8 giugno, Hakki convoca una riunione del consiglio per dare a tutti la notizia del trasferimento delle quote ad Asu e Kemal. Kemal è convinto che Tufan sia il fratello di Emir, nonché la persona che lo ricatta da anni. Decide quindi di commissionare a un laboratorio un test del DNA. Nel frattempo Onder, che era andato via, torna a casa, ma non per chiedere perdono, come si aspettava Vildan. Si consuma il tradimento tra Zeynep ed Emir, che per poco non vengono scoperti dai rispettivi coniugi, Ozan e Nihan. Grazie a un aiuto misterioso, Nihan e Kemal trovano una chiavetta USB contenente la registrazione della fatidica notte dell'omicidio. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata dell'8 giugno della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato anche in seconda serata e il weekend alle 14.45.

