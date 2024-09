Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda sabato 7 settembre, Nihan chiede aiuto ad Hakan per ritrovare la piccola Deniz, ma l'uomo non può aiutarla perché Emir lo ha minacciato. A questo punto, la donna si rivolge anche a Kemal, ma lui rifiuta di aiutarla. Disposta a tutto pur di stare con sua figlia, Nihan torna a vivere da Emir. I due cercano di trovare un accordo per la loro convivenza. Infine, Kemal e Nihan si incontrano per caso al cimitero e hanno un duro scontro.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 7 settembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, il sabato e la domenica alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE