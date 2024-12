Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda sabato 7 dicembre, dopo essere stato messo in guardia da Mercan, Kemal parla con Asu. Conclusa la discussione con Asu, Kemal si fa accompagnare da Zehir e va a parlare coi minatori della miniera. Dopo aver trascorso alcuni giorni in carcere, Nihan viene rilasciata dalla polizia. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 7 dicembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

