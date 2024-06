Il riassunto della puntata della nuova serie turca Endless Love in onda domenica 23 giugno su Canale 5

Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda domenica 23 giugno, Kemal scopre delle tracce di sangue in casa di Leyla. Grazie ad una telefonata con Onder, Kemal riesce ad andare all'ospedale dove Leyla è ricoverata. L'aggressione che ha subito la donna gli sembra sospetta e comincia a pensare che dietro tutto ci sia Emir. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 23 giugno della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE