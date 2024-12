Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda sabato 21 dicembre, Kemal costringe Emir a firmare l'accordo per il divorzio consensuale con Nihan. Poco dopo, Kemal riceve una convocazione per un test del DNA che accerterà la paternità di Deniz. Nel parlarne con Zeynep, Kemal scopre che la sorella è ancora innamorata di Emir. Dopo l'incontro con Kemal, Zeynep raggiunge Emir, disperato per l'abbandono di Nihan, e fa una mossa inaspettata. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 21 dicembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

