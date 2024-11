Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda sabato 16 novembre, Vildan viene arrestata per il tentato omicidio di Zeynep. Zeynep viene interrogata dalla polizia e durante la testimonianza scagiona Vildan dicendo che il colpo della pistola è partito per sbaglio. Fehime non riesce a perdonare Nihan e ha uno scontro con lei. Tarik va da Asu e le confessa che, sebbene Ozan sia stato soffocato da Zeynep, è stato lui ad impiccarlo per simularne il suicidio. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 16 novembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 il giovedì in prima serata alle 21.20 e alle 14.45 il sabato.

