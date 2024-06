Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda sabato 15 giugno, Kemal incolpa Emir e la sua famiglia per il tentato suicidio di Nihan. La ragazza si risveglia con Kemal accanto, poi affronta Emir. Infine, Kemal porta Tufan da sua madre, che credeva morta. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 15 giugno della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato anche in seconda serata e il weekend alle 14.45.

