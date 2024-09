L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda venerdì 6 settembre in prima serata su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 6 settembre in prima serata su Canale 5, Nihan tenta di denunciare Emir, ma senza successo. Anzi, immaginando che Emir abbia corrotto anche il poliziotto a cui si è rivolta, viene arrestata per diffamazione. Disperata, Nihan dà fuoco alla casa in cui Emir vuole che torni a vivere per riavere la sua bambina

Nel frattempo, Emir cerca un avvocato disposto a sporcarsi le mani per lui e, alla fine, fra due candidati, opta per una donna.

Zehir scopre che molto presto dovrà fare i conti con il suo passato. Intanto Kemal, con il suo aiuto, pianifica la sua vendetta. Leyla prova a fermarlo, ma inutilmente.

Asu si lamenta con Emir del ritorno di Nihan, ma il fratello la rassicura dicendole che ha tutto sotto controllo. Huseyin e Fehime organizzano una cena in onore di Kemal e vogliono che sia presente tutta la famiglia.

Nihan ingaggia un investigatore privato per ritrovare la sua bambina, ma Emir scopre i suoi intenti e riesce a manipolare ogni suo movimento. Kemal inizia la sua vendetta e la sua prima vittima sarà Sitki, la guardia carceraria che ha reso un inferno la sua detenzione. Zeynep fa credere a sua madre che sta lavorando come babysitter.

Kemal attira Nihan con uno stratagemma, ma durante l'incontro Nihan capisce che l'uomo che amava è cambiato e ne rimane molto delusa. Tarik fa credere al padre che gli affari dell'autosalone che ha appena avviato stanno andando a gonfie vele. Mentre è da Fehime a preparare la cena per il ritorno di Kemal, Asu riceve una telefonata da Tufan: ha l'impressione che Emir stia architettando qualcosa.

Kemal va a casa del direttore del carcere e gli annuncia che la moglie e il figlio ora sono con lui in un posto sicuro: non glieli farà vedere per un anno, come lui ha fatto impedendogli di vedere per un anno i genitori. Il direttore del carcere è con le spalle al muro. Vildan vede Nihan preoccupata: Nihan dice che è solo stanca per il viaggio, e che ha lasciato la piccola Deniz da Emir per qualche giorno.

Mentre Leyla è con Vildan e Nihan, la chiama al telefono Fehime, sollecitandola ad andare alla cena in onore del ritorno di Kemal. Leyla rilutta, ma Nihan le dice di andare senza problemi. Intanto, Banu dice a Tarik che se sua madre non si scuserà con lei, non andrà alla cena. A casa di Fehime, arriva Zeynep con una bambina nella culla. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 6 settembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata alle 21.20 e il weekend alle 14.45.

