L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda venerdì 4 ottobre in prima serata su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 4 ottobre in prima serata su Canale 5, Zeynep chiede aiuto a Tarik perché ha il terrore che Nihan possa scoprire la verità sull'omicidio di Ozan.

Nel frattempo Kemal è costretto ad accettare la richiesta di Emir, e gli cede la società per evitare che Mesut venga denunciato.

Nella notte, Emir telefona a Zeynep chiedendole di incontrarsi e le domanda se sia stata contattata da Nihan. La ragazza nega, ma Emir minaccia di rivelare a tutti la sua responsabilità nell'omicidio di Ozan.

Fehime coglie Zeynep in atteggiamenti intimi con Emir. La donna è infuriata con la figlia ma, al fine di tutelare la pace in famiglia, accetta di non dire nulla a Huseyin. Per giustificare la sua rabbia, inventa la prima scusa che le viene in mente, che coinvolge l'agente Hakan.

Guarda nel video qui sopra la puntata serale integrale del 4 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato.

