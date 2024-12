Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda martedì 3 dicembre in prima serata su Canale 5, Kemal informa Zeynep che non è stata lei a uccidere Ozan, poiché aveva già il veleno in circolazione quando lei lo ha soffocato con il cuscino. Vildan è in trepida attesa dei risultati dell'autopsia di Ozan, che finalmente arrivano. Mercan riferisce a Kemal e Nihan che Ozan non è morto né per soffocamento né per avvelenamento, ma per impiccagione per mano di chi voleva far passare il presunto omicidio di Ozan per suicidio.

Leyla scopre che dietro i recenti profitti dell'azienda c'è una frode: viene comprato carbone ad un prezzo inferiore a quello di mercato, ma la società da cui acquistano in realtà non sarebbe in grado di fornire una quantità così elevata. Tarik confessa a Zeynep di aver ucciso Ozan, pensando che fosse già morto dopo che lei aveva tentato di soffocarlo. Kemal non ha il coraggio di affrontare Nihan per dirle tutta la verità sul colpevole dell'omicidio di suo fratello.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il martedì e il giovedì alle 21.20, il sabato alle 14.45.

