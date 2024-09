Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 20 settembre in prima serata su Canale 5, Kemal, preoccupato per le minacce esplicite di Emir alla sua famiglia, chiede a Zehir di mettere le case dei suoi cari sotto sorveglianza. Nihan, dopo aver scoperto che fu l'avvocato Nevzat a comunicare la notizia della morte di Ozan a Onder e Zeynep, va a casa di quest'ultima e le chiede alcuni chiarimenti riguardo alla morte di suo fratello. Zeynep chiama Emir per avvertirlo della visita di Nihan. L'uomo, insospettito dalla curiosità di Nihan, decide di tendere una trappola a lei e Kemal: nel corso di una riunione li lascerà soli sotto l'occhio di una telecamera nascosta per capire cosa si dicono. Emir e Asu, al capezzale della madre, escogitano un piano per sbarazzarsi di Galip e fargliela pagare per tutto quello che ha fatto. Un brutto inconveniente, architettato da Emir, colpisce la famiglia di Kemal, ma si trasforma in una piacevole occasione per riunire tutta la famiglia. Zehir scopre il nome della fotografa che ha fatto le foto in ospedale il giorno in cui Ozan è stato trovato morto. Nihan la contatta chiedendole di fornirle tutto il materiale disponibile.

