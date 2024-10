L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda giovedì 17 ottobre in prima serata su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 17 ottobre in prima serata su Canale 5, il complesso piano architettato da Kemal permette a Zehir di scoprire che Zehra collabora segretamente con Emir alle sue spalle. Profondamente ferito, Zehir la abbandona, accusandola di essere la causa della morte del loro figlio.

Nel frattempo, Kemal riesce a introdursi in casa di Emir e, senza farsi scoprire, saluta Nihan. Durante la sua incursione, preleva anche un capello di Deniz per sottoporlo a un test del DNA. Poco dopo, Nihan si rifugia in una località segreta insieme alla figlia, ignota a tutti tranne che a Emir. Stanco della separazione forzata, Emir decide di raggiungerle.

Kemal, nel frattempo, scopre con certezza di essere il vero padre di Deniz e, pieno di rimorso per il tempo perso, decide di agire immediatamente per scoprire dove si trovano Nihan e la bambina.

Dopo diversi tentativi infruttuosi, gli viene in mente un piano, ma ha bisogno dell'aiuto di Ayhan per realizzarlo. Leyla, preoccupata per ciò che Emir potrebbe fare a Nihan e alla bambina, apprende della situazione, ma soffre anche per essere costretta a stare lontana da Ayhan a causa delle accuse ricevute.

Inoltre, Vildan scopre delle verità inquietanti sul passato di Ayhan, che coinvolgono direttamente la sua famiglia, e cerca di mettere in guardia Leyla, ma quest'ultima rivela ulteriori dettagli che ribaltano la situazione.

Nel frattempo, Asu, ora moglie di Kemal e principale azionista della Kozcuoğlu Holding, chiede di avere un ufficio personale. Galip le mostra quello che era suo, dicendo che non gli serve più, dato che non detiene più le quote della società di famiglia.

Asu, che da tempo tenta inutilmente di mettersi in contatto con Kemal, riceve una telefonata da Emir, che la informa di un pranzo importante con due dei principali azionisti, organizzato da Kemal. Asu si reca al ristorante indicato da Tufan, ma scopre che l'incontro è stato annullato all'ultimo minuto.

Nel frattempo, Galip, ormai disoccupato, visita Mujgan, la madre di Asu, in coma da anni e assistita da Eda. Durante la visita, Galip nota con terrore che Mujgan ha sbattuto le palpebre. Spaventato, tenta di farle un'iniezione, ma viene interrotto da Eda, che entrando nella stanza si accorge che Mujgan ha aperto gli occhi.

