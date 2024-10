L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda giovedì 10 ottobre in prima serata su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 10 ottobre in prima serata su Canale 5, Emir è convinto che la presenza di Deniz stia aiutando la madre a uscire dal coma, ma il rapporto simbiotico tra l'uomo e la bambina infastidisce Nihan. Nel frattempo, Zehir scopre che uno degli uomini che ha ricevuto denaro da Emir si chiama Raci Esindere ed è il proprietario di una clinica privata. Quando Kemal riceve la foto dell'uomo, lo riconosce subito. Vildan vuole far visitare Deniz, visto che ha la febbre, e avverte immediatamente Nihan, che accusa Emir di aver somministrato nuovamente un medicinale alla piccola per causarle i sintomi, ma l'uomo si dichiara innocente. Nel frattempo, Leyla continua a interrogarsi sulla vera identità di Ayhan e sul legame dell'uomo con suo padre. Nihan è a casa di Leyla con Vildan e all'improvviso arriva anche Kemal, ma devono stare molto attenti perché Emir è piuttosto sospettoso e non vogliono rischiare di farsi vedere di nuovo insieme.

Guarda nel video qui sopra la puntata serale integrale del 10 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì, alle 14.45 il sabato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE