Endless Love, la puntata serale del 10 maggio in streaming

L'ultimo episodio della nuova serie turca con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, in onda venerdì 10 maggio in seconda serata su Canale 5

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso venerdì 10 maggio su Canale 5, Nihan rivela a Kemal il ricatto di Emir: se avesse accettato di sposarlo, Emir avrebbe protetto Ozan, impedendo di farlo arrestare per omicidio. Nihan spiega la dinamica dei fatti avvenuti alla tenuta: Ozan ed Emir erano insieme a due donne e Ozan ha accidentalmente ucciso una delle due con una delle pistole di Emir. Vildan e Leyla hanno un confronto su Onder, l'uomo che le ha fatte allontanare. Emir, dopo essere stato rilasciato, contatta e incontra Zeynep, che poco dopo riceve una chiamata da Kemal, il quale le chiede di raggiugerlo. Nihan si sfoga con i genitori ed esterna il dolore dovuto alla consapevolezza di aver sempre vissuto nella menzogna. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 10 maggio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

