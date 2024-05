Endless Love, la puntata del 6 maggio in streaming

L'ultimo episodio della nuova serie turca con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, in onda lunedì 6 maggio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 6 maggio su Canale 5, Emir decide di raccontare a Nihan che sua madre in passato ha tentato il suicidio e le spiega di non averglielo mai rivelato prima per volontà del padre.

Zeynep si trova tra due fuochi, Ozan e Salih, ma nessuno al momento sembra avere le attenzioni della ragazza.

Una volta dimesso dall'ospedale, Kemal riceve la visita di Nihan, che costringerà ad andare via.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 6 maggio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

