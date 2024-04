Endless Love, la puntata del 5 aprile in streaming

L'ultimo episodio della nuova serie turca con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, in onda venerdì 5 aprile su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 5 aprile su Canale 5, Nihan cerca di parlare con Kemal di quanto successo a Zeynep, ma l'uomo la accusa di essersi intromessa nella vita di sua sorella e la caccia platealmente dall'azienda.

Asu cerca di entrare nelle grazie di Fehime rivelandole del licenziamento di Nihan. Fehime scopre che Zeynep ha ottenuto un ingaggio da un'agenzia e, allarmata, chiede aiuto ai suoi familiari. Vildan si rivolge al suo avvocato per far cacciare Leyla dalla casa che le due sorelle hanno in comune, perche' ereditata dai genitori.

Emir incoraggia Ozan a continuare a corteggiare Zeynep, che però non ne vuole sapere di lui. Salih comunica a Zeynep di aver parlato di lei ai suoi genitori e vuole organizzare una grande festa di fidanzamento. Ma la ragazza ha ben altri problemi. Tornata a casa, trova la famiglia riunita ad aspettarla.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 5 aprile in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE