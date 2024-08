Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 29 agosto su Canale 5, Emir si accorda con un medico per risolvere definitivamente il problema della gravidanza di Nihan. Ozan si trova in prigione in preda ad una sensazione di profondo sconforto che preoccupa la sua famiglia. Anche Zeynep appare molto in ansia per la situazione del marito, ma Kemal continua a non credere alle sue parole, e al racconto della sua fuga.

