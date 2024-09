Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 27 settembre su Canale 5, Asu raggiunge Kemal per parlare di quanto successo. Nel parlare di Nihan, tra i due nasce un acceso scontro.

Insospettita, Fehime sorprende Zeynep insieme ad Hayan. La ragazza prega la madre di mantenere il segreto coi fratelli Tarik e Kemal sul fatto che lei e il commissario si stanno frequentando.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 27 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE