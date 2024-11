Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 22 novembre nel pomeriggio di Canale 5, Asu torna a casa serena, ma Kemal le comunica la sua intenzione di divorziare. Quando la donna scopre che Nihan è presente, tra lei e i due amanti scoppia una violenta discussione. Asu decide di consegnare a Emir tutte le prove contro di lui, ma chiede in cambio di liberare Gürcan. Emir organizza quindi un'operazione per rapire l'uomo, che nel frattempo resiste con determinazione all'interrogatorio di Ayhan. Su richiesta di Asu, anche Tarik fa parte del gruppo, ma l'operazione si conclude con la fuga di Gürcan.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 22 novembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE