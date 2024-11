Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 21 novembre nel pomeriggio di Canale 5, Asu consiglia a Tarik di incastrare Gurcan, facendolo apparire come il vero colpevole.

Nel frattempo, Zehir scopre l'indirizzo di Gurcan e, quando Kemal e Nihan arrivano sul posto, Tarik li ha già preceduti, ha messo un bavaglio all'uomo e lo tiene in ostaggio. Kemal e Nihan credono che Gurcan sia solo in casa e non voglia farli entrare.

Neslihan Atagül (Nihan Sezin) e Burak Özçivit (Kemal Soydere) in una scena di Endless Love

Guarda nel video qui sopra la puntata serale integrale del 14 novembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì anche alle 21.20 in prima serata e il sabato alle 14.45.

