Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa sabato 2 novembre su Canale 5, Zeynep scopre di essere incinta.

Emir passa a trovarla con la scusa di dirle addio per sempre, anche se se che non sarà così: ha in mente un piano per sacrificarla e usarla come capro espiatorio. K emal e Nihan continuano a indagare sulla morte di Ozan. Tornata a casa, la ragazza viene accolta da Emir, che le propone di divorziare.

Nihan e Kemal si preparano ad affrontare l'assassino di Ozan, sono certi che stavolta il piano che hanno architettato sarà vincente, ma Emir ha previsto ogni loro mossa ed è intenzionato a consegnargli Zeynep, che viene rapita dai suoi uomini.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 2 novembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

