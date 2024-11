L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda giovedì 14 novembre in prima serata su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 14 novembre in prima serata su Canale 5, Kemal contatta la polizia per far arrestare Zeynep, ma durante la conversazione ci ripensa.

Kemal si rende conto che sua sorella non sta dicendo il falso e che potrebbe non essere stata lei a uccidere Ozan, anche se ha tentato di soffocarlo.

Vildan legge una lettera di Zeynep nella quale spiega ai genitori i motivi della sua fuga, ovvero il fatto di aver ucciso Ozan. Presa dal rancore e dalla voglia di vendetta, prende una pistola e si reca verso il molo dal quale sta per salpare una barca che porterà via Zeynep.

Vildan raggiunge Zeynep insieme a Nihan e tira fuori la pistola per vendicarsi di Ozan. Nihan tenta di fermare sua madre, ma nella colluttazione parte un colpo che centra in pieno Zeynep.

Nella disperazione, Kemal porta Zeynep in ospedale dove la operano e la dichiarano fuori pericolo.

Mentre Zeynep lotta per la sua vita, Nihan decide di andare alla polizia e confessare quanto è successo.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 21.20 in prima serata il giovedì e il sabato alle 14.45.

