Endless Love, il primo bacio di Kemal e Nihan

Endless Love, il primo bacio tra Nihan e Kemal

Scatta il primo bacio tra Nihan e Kemal, i due protagonisti della nuova serie turca Endless Love (Kara Sevda).

Kemal e Nihan continuano a conoscersi e, dopo una romantica serata passata insieme, i due ragazzi si lasciano andare ai loro sentimenti.

Nihan e Kemal, il primo bacio in Endless Love

Mentre camminano insieme sul molo, Nihan e Kemal sono sempre più vicini, ma il ragazzo ha alcuni dubbi riguardo le loro differenze sociali. "Non ci conosciamo abbastanza", afferma Kemal.

"Io mi fido di te, non so perché ma è così. Forse perché mi hai salvato la vita e so che il mio destino è legato al tuo", risponde Nihan.

I due giovani giocano a Coraggio o Verità? durante il quale Kemal confessa a Nihan di provare dei forti sentimenti per lei: "Tu mi piaci molto dal momento in cui ti ho vista". Nihan si avvicina a Kemal e lo bacia.

Endless Love: anticipazioni prossime puntate

Quando Kemal dice a Nihan di aver trovato lavoro in una miniera in un'altra città, lei si dichiara innamorata di lui e dice di essere pronta a seguirlo ovunque.

Pochi giorni dopo, Kemal decide di fare la proposta di matrimonio a Nihan, ma la ragazza rifiuterà tra le lacrime.

Kemal si trasferisce in un'altra città dove diventa ingegnere di una miniera. Nihan si sposa con Emir e vive con la sua famiglia nella casa dell'uomo.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 13 marzo della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE