Nella puntata di venerdì 14 giugno di Endless Love, Nihan compie un gesto estremo che ha sconvolto tutti i fan della serie turca di Canale 5.

Nel video qui sopra, la scena del tentato suicidio di Nihan.

Endless Love, Nihan muore?

Nihan e Kemal vengono immortalati da un fotoreporter in atteggiamenti intimi e confidenziali. Le immagini vengono pubblicate su tutte le principali riviste, scatenando l'ira di Emir.

Quest'ultimo studia un piano per incastrare la moglie, in modo da non farla più avvicinare a Kemal: la convoca nello stesso hotel dove i due amanti si erano incontrati poco tempo prima.

Kemal viene a sapere del piano di Emir e si precipita all'hotel. La sicurezza dell'albergo non permette a Kemal di avvicinarsi alla camera dove si trovano Emir e Nihan.

I due hanno un duro scontro: Emir accusa Nihan di averlo tradito e la donna dichiara tutto il suo amore per Kemal. Emir non ci sta e le ordina di non vedere mai più Kemal.

A questo punto Nihan, in preda al panico, si getta dal balcone dell'hotel, sotto gli occhi disperati di Kemal.

Endless Love, Nihan sopravvive al tentativo di suicidio?

Nihan, soccorsa immediatamente da Kemal, viene portata in ospedale. Qui viene operata d'urgenza.

Kemal accusa tutta la famiglia di Nihan di non averla mai ascoltata e si scaglia contro il marito Emir per tutto il male che le ha fatto.

La donna, nonostante la brutta caduta, riesce a salvarsi e si risveglia proprio nel momento in cui Kemal è lì con lei. L'uomo ha in mente un piano per fuggire insieme.

Quando vanno in onda i prossimi episodi di Endless Love?

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il weekend alle 14.40.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE