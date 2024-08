Nel nuovo episodio della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 2 agosto, Asu ha scoperto infatti che, secondo Nihan, il padre del bambino di Zeynep sarebbe in realtà Emir. Nihan, per impedire a Kemal di sparare a suo marito, dichiara che si tratta di una sua calunnia, con la quale intendeva vendicarsi di Kemal. L'uomo non è persuaso dalle parole di Nihan, così si rivolge direttamente a sua sorella. Zeynep conferma che le voci sulla relazione tra lei ed Emir sono soltanto bugie. Ozan, messo al corrente delle maldicenze diffuse dalla sua famiglia, giura vendetta. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 2 agosto della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

