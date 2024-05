Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda sabato 4 maggio, Tornata a casa, Nihan trova Emir davanti al cancello in preda all'ira. Stufa delle sue minacce, la donna lo avverte che la sua fuga di poche ore è soltanto un avvertimento e lo minaccia di non tornare mai più se non chiude la storia con Zeynep. Per la festa di fine anno con i dipendenti, Galip mette a disposizione la sua casa. Durante la serata, però, Kemal appare impegnato a portare a termine una missione: venire in possesso di alcune chiavette USB che per lui rivestono grande importanza. Alla fine della festa, anche il terribile piano di Emir contro Kemal si compirà, ma qualcuno riuscirà a salvarlo. Quando si sveglia in ospedale, Kemal manda via Nihan, poiché non accetta che la ragazza non voglia raccontargli tutta la verità. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 4 maggio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

