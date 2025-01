La puntata di Endless Love andata in onda il 9 gennaio e disponibile gratis su Mediaset Infinity vede andare in scena il matrimonio tra Emir e Zeynep, gli (ex) amanti più chiacchierati della serie turca

Colpo di scena della puntata di Endless Love in onda su Canale 5 giovedì 9 gennaio e disponibile gratis su Mediaset Infinity è il matrimonio a sorpresa di Emir e Zeynep. Nel giorno del fidanzamento ufficiale di Nihan e Kemal, Emir sembra mettere in atto un piano per rovinare la festa chiedendo la mano della sorella del suo acerrimo nemico. Una scelta, quella di Emir, motivata come gesto di ringraziamento per la fedeltà dimostrata nei suoi confronti da parte di Zeynep. La ragazza - incinta di Poyraz, figlio di Emir - accetta la proposta di matrimonio e sceglie così di sposarsi in casa Kozcuoglu di fronte al personale domestico e alla madre di Emir, Mujgan.

Emir e Zeynep, la loro storia d'amore

Quella tra Emir Kozcuoglu e Zeynep Soydere è una delle relazioni più chiacchierate e discusse tra i fan di Endless Love. Fin dall'inizio, l'amore di Zeynep per Emir sembra essere a senso unico: per stargli il più possibile accanto, la ragazza sceglie di sposare Ozan, fratello di Nihan e quindi cognato di Emir. Dal canto suo, Emir tratta Zeynep come amante, concentrando tutti i suoi sforzi sul tenere legato a sé Nihan, da sempre innamorata di Kemal, acerrimo nemico di Kozcuoglu. Il colpo di scena arriva dopo che Emir è costretto a concedere il divorzio consensuale a Nihan. Allo stesso tempo, Zeynep scopre di essere incinta di Emir e sceglie di consegnare all'uomo una chiavetta USB contenente video compromettenti della morte di Linda. Emir propone così a Zeynep di sposarlo: gesto di gratitudine o parte di un piano contro Kemal e Nihan?

