Nell'episodio di Endless Love in onda venerdì 4 ottobre su Canale 5, scopriamo chi è il vero assassino di Ozan

La verità sulla morte di Ozan in Endless Love (Kara Sevda) viene rivelata nella puntata trasmessa venerdì 4 ottobre su Canale 5.

Zeynep, disperata, chiede conforto e aiuto a Tarik perché teme che Nihan scopra la verità.

Mentre Kemal e Nihan continuano le indagini sulla morte del ragazzo, Zeynep nasconde un oscuro segreto.

Ozan in Endless Love

Come è morto Ozan in Endless Love?

È stata proprio Zeynep a uccidere Ozan in ospedale. Il fratello di Nihan aveva scoperto della relazione tra sua moglie ed Emir.

Ozan voleva raccontare a tutti del tradimento di Zeynep: "Dovresti vergognarti. Tu mi hai tradito, mi hai sempre preso in giro. Sei venuta per convincermi a tenere la bocca chiusa. Il bambino non è mio. Tutti devono saperlo".

Cercando di placare la furia di Ozan, Zeynep copre la bocca al marito: "Chiudi la bocca. Il bambino è tuo. Devi stare zitto". Zeynep prende un cuscino e uccide Ozan sul letto dell'ospedale.

