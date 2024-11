Nella puntata di sabato 9 novembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Nihan rivela alla polizia che Zeynep è la responsabile della morte di suo fratello.

Nihan si allontana da Kemal, accusandolo di averle tenuto nascosto ciò che aveva scoperto dopo aver guardato il video.

Ayhan e Kemal non sono convinti della colpevolezza della ragazza. Zeynep risulta scomparsa e si nasconde in una casa procurata da Asu. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì e il venerdì, alle 14.45 il sabato.

