Endless Love, le anticipazioni del 9 agosto

Nella puntata di venerdì 9 agosto di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Asu è impegnata nei preparativi per la sua festa di fidanzamento con Kemal. Mentre la festa è in corso, Asu riesce ad allontanarsi di nascosto per incontrare Emir. Gli consegna, come promesso, la pistola con le impronte digitali di Ozan. Nel frattempo, il ragazzo si prepara a partire insieme a Zeynep, inconsapevole del destino che lo attende. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

