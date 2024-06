Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda sabato 8 giugno su Canale 5

Nella puntata di sabato 8 giugno di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Hakki convoca una riunione del consiglio per dare a tutti la notizia del trasferimento delle quote ad Asu e Kemal: quest'ultimo prova ad opporsi alla decisione dello zio di Asu, ma senza successo.

Nihan chiama Zehir per convincerlo a collaborare con lei nella ricerca delle registrazioni senza dire nulla a Kemal. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il weekend alle 14.40 e il sabato anche in seconda serata.

