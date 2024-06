Nella puntata di giovedì 6 giugno di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, si scopre che Mujgan era sul ciglio del balcone pronta a buttarsi, ma fu Galip a spingerla. Dopodiché Kemal va da Emir per rivelargli che suo padre istigò la moglie al suicidio. Nel frattempo, Onder va via di casa e Asu chiede a Leyla se approva il suo legame con Kemal. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il weekend alle 14.40 e il sabato anche in seconda serata.

