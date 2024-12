Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda giovedì 5 dicembre in prima serata su Canale 5

Nella puntata serale di giovedì 5 dicembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Tarik si sente profondamente in colpa per come sono andate le cose e vorrebbe che Kemal lo ripudiasse per poter tornare a guardare Nihan negli occhi. Ma Kemal non intende in alcun modo abbandonare suo fratello. Leyla spiega a Kemal che ha trovato qualcosa di strano nell'aumento dei profitti della Kozcuoglu Holding e probabilmente questo aumento è da rintracciare nella collaborazione con una miniera di carbone.

Nihan riceve un permesso speciale per fare visita a Tarik in carcere. L'uomo le racconta come si sono svolti i tragici eventi che hanno portato alla morte di Ozan, e la prega di restare accanto a Kemal.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

