Nella puntata di martedì 4 giugno di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Zeynep assiste ad un incontro tra Leyla e Onder, in cui l'uomo le riveladi aver vissuto una vita infelice dopo la loro separazione. Sottoposta a pressioni da parte della suocera Vildan, che ha forti dubbi sulla sincerità dei suoi sentimenti per Ozan, Zeynep le racconta dell'incontro tra Onder e Leyla a cui ha appena assistito. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il venerdì in seconda serata e il sabato alle 14.30.

