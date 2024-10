Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda giovedì 31 ottobre in prima serata su Canale 5

Leyla in una scena di Endless Love

Nella puntata di giovedì 31 ottobre in prima serata di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Deniz ha un'allergia alle fragole, ma il medico che visita la bambina si insospettisce perché Nihan e Kemal dicono di aver dimenticato i documenti a casa.

Nihan cerca disperatamente di parlare con Galip per convincerlo a ritirare la denuncia che Emir ha presentato contro Kemal, accusandolo di rapire Deniz.

Leyla convince il signor Ifran a non partecipare al consiglio direttivo, permettendo a Nihan di prendere il controllo dell'azienda. Questo le consente di opporsi al progetto di Emir, guadagnando tempo e riducendo il suo potere. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il giovedì anche alle 21.20 in prima serata e alle 14.45 il sabato.

