Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda martedì 30 luglio su Canale 5

Nella puntata di martedì 30 luglio di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, durante uno scontro in famiglia tra Kemal e Tarik, Asu svela a Fehime e Huseyin che il loro figlio Tarik è un assassino. Kemal incarica Zehir di partecipare ad una gara d'appalto a cui Galip non potrà partecipare, visto che le immagini pubblicate hanno creato uno scandalo pubblico. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

