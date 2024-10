Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda martedì 29 ottobre su Canale 5

Kemal in una scena di Endless Love

Nella puntata di martedì 29 ottobre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal si è nascosto con Deniz e tutti lo stanno cercando. Hakan ha saputo da Zeynep che Deniz è in realtà la figlia di Kemal, ma deve fare comunque il suo dovere e arrestare il rapitore. Emir mette in moto tutte le sue risorse per ritrovare la bambina.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, alle 21.20 il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.45.

