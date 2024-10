Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda sabato 26 ottobre su Canale 5

Nihan in una scena di Endless Love

Nella puntata di sabato 26 ottobre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Nihan scopre che Emir ha preso il suo passaporto e quello di Deniz: probabilmente Emir vuole attuare il suo piano, ossia portare la bambina all'estero.

Kemal, Zehir e Ayhan escogitano un piano per introdursi in casa di Emir durante il trasloco di Leyla e portare via Deniz.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, alle 21.20 il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE